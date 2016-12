Beiträge

Termine:

Do., 12.01., 20 Uhr, Kino der Hansastr. 48 Film: „Je lutte donc je suis“ (Ich kämpfe also bin ich) mit Regisseur Yannis Youlountas

Do., 12.01., 19 Uhr, CAP3 HS3, UNI Kiel Podiumsdiskussion mit Heiner Flassbeck und Matthias Lücke (IfW) Was ist los in Europa? Veranstalter: attac-Kiel, DGB-KERN, Netzwerk Plurale Ökonomik

Do., 12.01., 19 Uhr, Paritätischer, Zum Brook 4, Kiel-Gaarden Bündnis bezahlbarer Wohnraum

Fr., 13.01., 20 Uhr, Gemeinschaftshaus „Alte Gärtnerei“, Alte Gärtnerei 13, Kiel Filmvorführung „Das Wunder von Mals“, Stadt-Ökologie Bildung e. V.

Sa., 14.01., 12 Uhr, W3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik, Nernstweg 32, Hamburg

Regionaltreffen Nord „global gerecht statt G20“

Do, 19.01., 19 Uhr, Hansastr. 48, Infoladen Diskussionstreffen für ein Desertationsdenkmal in Kiel

Sa., 21.01., 12 Uhr, Potsdamer Platz, Berlin Demo: „Wir haben es satt!“ Mitfahrgelegenheit: 6 Uhr aus Kiel über www.provieh.de

So., 22.01, 15.00 Uhr, INFOLADEN LI(E)BER ANDERS, Iltisstr. 34, Kiel Austausch-Treffen über den bisherigen Planungsstand der Gegenmobilisierung zum G20-Gipel

So., 22.01., 18 Uhr Redaktionsschluss LinX

Mi., 25.01., 19 Uhr, Galerie, Pumpe Attac-Plenum, siehe www.attac-kiel.de

10./11. Februar 2017, an der CAU in Kiel Lokale Aktionskonferenz Aufstehen gegen Rassismus in Schleswig-Holstein