Griechenland-Solidaritäts-Film:

Ich kämpfe, also bin ich.

01. Januar 2017 Am Do., 12. Januar 2017 zeigt das Griechenland-Soli-Komitee den Film „Je lutte donc je suis“ (Ich kämpfe also bin ich) – mit deutschen Untertiteln – in einer Deutschlandpremiere um 20 Uhr im Kino der Hansastr. 48 in Beisein des Regisseurs Yannis Youlountas.

Yannis Youlountas, ist ein griechisch - französischer Philosoph, Journalist, Dichter, Filmregisseur und vor allem aktiver Kämpfer für Gerechtigkeit und Freiheit, sowohl in Frankreich und Spanien und auch in Griechenland. Seinen ersten Film „Lasst uns nicht wie Sklav­Innen leben“ hatte das Griechenland-Soli-Komitee im Februar 2016 im vollbesetzten Hansa-Kino gezeigt.

Zum Inhalt des neuen Films: Aus Griechenland und Spanien, weht ein Wind des Südens über Europa, gegen die Resignation. In den Städten und auf dem Land, auf den Inseln und in den Bergen, mitten in den Kämpfen und den alternativen Handlungen, weigern sich Frauen, Männer, aber auch Kinder aufzugeben und zu verzichten. Ein eigener Slogan fasst ihren Mut nach Widerstand, ihre Schaffensfreude und ihre unerschütterliche Ausdauer zusammen: „ICH KÄMPFE ALSO BIN ICH“.

Einige Wörter um aufrecht zu leben, weil, untätig zu bleiben, wäre wie auf die Knie gezwungen zu werden. Eine fröhliche und solidarische Meeresbrise von Barcelona nach Athen und von Andalusien nach Kreta, stößt die Wolken des Pessimismus zurück. Eine spannende Reise mit Musik, von einem zum anderen Ende des Mittelmeeres, im Lande der Kämpfe und der Utopie.