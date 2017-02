Beiträge

Schleswig-holsteinische Aktionskonferenz am 10. und 11. Februar:

Aufstehen gegen Rassismus

01. Februar 2017 Es wird ein Jahr, in dem wir uns weiterhin mit rassistisch motivierten Angriffen, rechten Demonstrationen und fremdenfeindlichen Parolen konfrontiert sehen werden. Es wird ein Jahr, in dem sowohl ein neuer Land-, als auch ein neuer Bundestag gewählt werden wird. Nach wie vor befinden wir uns in einer Situation, in der sich reaktionäre Positionen auf dem Vormarsch befinden. Aber auch der Widerstand gegen jene, die diese Positionen Vertreten, hat sich in den letzten Monaten immer weiter organisiert.

Ob bei Protesten gegen Veranstaltungen der AfD oder den zahlreichen Stammtischkämpfer_innen Ausbildungen: Immer wieder und immer häufiger stehen Menschen in Schleswig-Holstein auf gegen Rassismus.

Das ist eine Beobachtung, die uns Hoffnung schöpfen lässt.

Jedoch sehen wir uns schon bald mit einem Wahlkampf konfrontiert, in dem Rechte und Rassist_ innen koordiniert und mit allen Mitteln versuchen werden ihre menschenverachtenden Positionen öffentlich und offensiv zu vertreten.

Nun gilt es, sich zusammenzuschließen und gemeinsam zu kämpfen!

Wir stehen für eine offene und gerechte Gesellschaft. Wir lassen nicht zu, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Unser Ziel ist es, den Rassist_innen in Schleswig-Holstein in diesen Wahlkämpfen entschieden entgegenzutreten. Von Flensburg bis Geesthacht, von Westerhever bis Lübeck werden wir aufstehen, wenn Rassist_innen ihre Stimme erheben.

Alle Menschen, die nicht tatenlos sein wollen, sondern Rassist_innen dort widersprechen möchten, wo sie ihre Stimme erheben, laden wir herzlich zur

Wir wollen uns mit euch austauschen, einander kennenlernen. Gemeinsam wollen wir eine Strategie für die nächsten Monate bestimmen, wir wollen diskutieren und voneinander lernen. Dafür haben wir folgendes Programm für euch vorbereitet:

Programm

Freitag 10.02.17 19:30 Uhr

Diskussion: Zum Aufstieg und aktueller Stärke der AfD mit Tanya Zorn, Lothar Galow-Bergemann, Sebastian Friedrich, Peter Birke, Maike Zimmermann

Samstag 11.02.17

10:00 Uhr: Begrüßung

10:30 Uhr: Diskussion - Markenkerne der AfD mit Melanie Groß, Vassilis Tsianos, Maike Zimmermann

12:00 Uhr: Workshopphase I

• Wahlkampfaktionen: Strategien zum Umgang mit rechten Aktionen im Wahlkampf

• Regionale Vernetzung: lokale Kämpfe regional verbinden

• Recherche zum AfD Wahlkampf: Konzepterarbeitung für einen Watchblog

• Argumentationstraining: rechten Parolen inhaltlich fundiert widersprechen

• Aufstehen gegen Rassismus im Betrieb - Position am Arbeitsplatz beziehen

• Counter-Hate-Speech: rechter Hetze

im Netz begegnen

• Materialien und Informationen: Wie erreichen wir ein Flächenland?

13:30 Uhr: Mittagspause

14:30 Uhr: Workshopphase II

16:00 Uhr: Pause

16:30 Uhr: Plenum - Vorstellung der Ergebnisse

18:00 Uhr: Pause

18:30 Uhr: Plenum - Gemeinsame Resolution