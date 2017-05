Beiträge

Do., 04.05., Thinkfarm, ALTE MU, 17.30-21.00 Uhr: Seminar

„Wie möchte ich in Zukunft leben?“

Dazu lädt eine Gruppe von Studierenden der Uni Kiel ein, die sich im Wintersemester 2016/17 in einem Kurs mit dem Titel „Degrowth“ zusammen gefunden hat. Was bedeuten „Degrowth“ und „Postwachstum“? Dies wird Andrea Vetter vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, Leipzig kurz vorstellen. Wie wäre es, ohne Geld zu leben? Tobi Rosswog berichtet live. Und was für eine Rolle spielt Politik eigentlich dabei? In einer offenen Diskussionsrunde bietet sich für Dich die Gelegenheit, diese Frage zu beantworten. Für alle, die lieber in kleineren Gruppen sprechen, gibt es außerdem Themenräume zu: Gesellschaftliche Entwicklung, Arbeiten in der Postwachs-tumgesellschaft und Minimalismus. Kommt vorbei, lasst euch inspirieren, teilt eure Ansichten mit uns und lasst den Abend dann gemütlich bei Getränken und Snacks ausklingen. Wir freuen uns auf Dich und Deine Freunde! Das Degrowth-Seminar

Do., 04.05., 19.00 Uhr, MUDDI Markt-Raum, Thinkfarm, ALTE MU:

vorletztes großes Planungstreffen vom MUDDI Markt e.V., bevor es in die Kieler Woche geht. Es werden noch zahlreiche UnterstützerInnen gesucht, die den MUDDI Markt IN der KiWo unterstützen wollen, z. B. als Tresenkräfte oder auch bei Auf- und Abbau oder auch ganz generell in den 10 Tagen. Wer Lust hat, alles das für umsonst zu kriegen (und sogar mit lecker fairen Getränken und Essen dazu), wofür mensch sonst entweder ´ne Kur bezahlt bekommen oder ´ne Gruppen Therapie buchen muss, der kommt einfach zum nächsten Treffen am 04.05.

Di., 16.05., 19.00 Uhr, FahrradKinoKombinat, ALTE MU Dokumentarfilm „Cowspiracy“

Info dazu: „Handlung von Cowspiracy - Das Geheimnis der Nachhaltigkeit.“ Die industrielle Viehzucht und die Agrarwirtschaft sind die Hauptgründe für die Abholzung von Wäldern, den immensen Wasserverbrauch und die hohe Umweltverschmutzung. Dokumentarfilmer Kip Andersen(www.moviepilot.de/people/kip-andersen) stellt die führenden Umweltschutzorganisationen Greenpeace, Sierra Club, Surfrider Foundation und das Rainforest Action Network zur Rede, da diese die Augen vor dieser unbequemen Wahrheit zu verschließen scheinen. Zudem kommen einige Whistleblower aus der Industrie selbst zu Wort und warnen den Regisseur vor der immensen Macht der Agrarindustrie und den Folgen für ihn selbst.

Das nächste Transition-Town-Treffen:

