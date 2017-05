Beiträge

Ausstellung „Durstige Güter“ des BUND

in der Stadtbücherei vom 04.-29.05.2017

Wieviel Wasser braucht man für die Produktion von 1 Tasse Kaffee? In jeder Tasse Kaffee stecken durchschnittlich 140 Liter, in einem Kilo spanischer Tomaten ganze 83 Liter.Diese Zahlen klingen auf den ersten Blick zu gewaltig, aber sie beziehen sich nicht auf den tatsächlichen Wassergehalt der Produkte, sondern auf das sogenannte „virtuelle Wasser“, d.h. das Wasser, das zur Produktion gebraucht wird. Wasserknappheit und die Konkurrenz um Wasser gehören heutzutage zu den wichtigsten Umweltproblemen weltweit.

Die Wanderausstellung „Durstige Güter“ zeigt auf, welche Zusammenhänge zwischen dem eigenen Konsum und der globalen Süßwasserknappheit bestehen und welche Auswirkungen unser Konsum auf die weltweiten Wasserressourcen hat. Natürlich werden eigene Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Zur Ausstellungseröffnung laden die Kreisgruppe Kiel des BUND sowie der BUND-Jugend Schleswig-Holstein am Do., 04.05.17 um 17 Uhr eine Vielzahl von Akteuren aus Stadt, Politik sowie bürgerschaftlichen Engagement ein. Für Getränke ist gesorgt, aus organisatorischen Gründen wird um eine unverbindliche Anmeldung gebeten an

leana.frisch@bundjugend-sh.de.

Danach steht die Ausstellung zu den normalen Öffnungszeiten der Zentralbücherei im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31:

Montag 13 - 19 Uhr, Dienstag bis Freitag 10 - 19 Uhr, Samstag 10 - 14 Uhr bis zum 29.5., 16 Uhr zur Verfügung.

Finanzielle Unterstützung erfährt die Ausstellung in Kiel von BINGO!-der Umweltlotterie, erstellt wurde sie u.a. vom BUND Heidelberg, unterstützt vom Umwelt-bundesamt.

Weitere Informationen zum Thema : http://www.virtuelles-wasser.de