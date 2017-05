Beiträge

Veranstaltungen des Griechenland-Solikomitees

Vom 22. Mai bis zum 8. Juni zeigt das Griechenland Solikomitee Kiel im Emma Sorgenfrei Foyer des Gewerkschaftshauses in der Legienstr. 22 die Ausstellung „Zeit des Schreckens“ über die Invasion der deutschen Wehrmacht auf Kreta im April 1941.

Für die Bevölkerung begann damit eine über vier Jahre andauernde Zeit des Schreckens. Aus Rache für die unerwartet hohen Verluste bei der Landung und um die Bevölkerung zur Duldung der Besetzung, der ungeheuren wirtschaftlichen Ausplünderung sowie zur Arbeit für die deutschen zu zwingen, errichtete die Wehrmacht ein grausames Okkupationsregime.

Eine Einführungsveranstaltung wird am 24. Mai 2017 mit Dr. Martin Seckendorf in den Ausstellungsräumen um 19 Uhr stattfinden. Am 7. Juni 2017 zeigt das Griechenland-Solikomitee den Film „Andartis – Partisan des Friedens“ im Kino der Hansastr. 48 um 20:00 Uhr. Zum Inhalt des Films: Von 1989 bis 1991 schuf die Landschaftskünstlerin Karina Raeck in Zusammenarbeit mit den Bewohnern des Dorfes Anogia und insbesondere mit den Schäfern der kretischen Nida-Hochebene, den „Andartis“,ein einzigartiges Mahnmal des kretischen antifaschistischen Widerstands.In den zwei Jahren wurden ca. 5.000 Natursteine für das 32 Meter lange sowie 9 Meter breite Kunstwerk, den „Partisan des Friedens“, – das Abbild eines beflügelten Partisan – zusammen getragen.

Viele der verwendeten Felsen waren während des Krieges auf der Nida-Hochebene verteilt worden, um das Landen deutscher Flugzeuge zu verhindern. 1990 wurde zu „Andartis“ ein Dokumentarfilm von Klaus Salge (Berlin) und Sakis Maniatis (Athen) im Auftrag des SFB gedreht. Am 23. Juni 1991 wurde der „Andartis“ auf der Nida-Hochebene an der Nordseite des Psiloritis eingeweiht.

Am 15. Juni 2017 um 19.30 Uhr haben das Griechenland-Solikomitee und die Rosa Luxemburg Stiftung Kiel den Sozialwissenschaftler Karl Heinz Roth in die Pumpe Haßstr. 22 (Galerie) eingeladen. Karl Heinz Roth wird in dieser Veranstaltung sein neuestes Buch vorstellen: Reparationsschuld. Hypotheken der deutschen Besatzungsherrschaft in Griechenland und Europa. Erschienen im Metropol Verlag 2017.

Infos: www.griechenlandsolikiel.de