Filmvorführung des Griechenland-Solidaritäts-Komitee:

„This Is Not a Coup“

01. September 2017 Das Griechenland-Soli-Komitee Kiel zeigt am Mittwoch, dem 20.09. um 19.30 im hansa-Kino Kiel den Film „This Is Not a Coup“ von Aris Chatzistefanou, GR 2016, 80 Min, Original mit deutschen Untertiteln.

Beim Referendum im Juli 2015 sagten die Menschen in Griechenland mit überwältigender Mehrheit „Nein – OXI“ zur Fortsetzung der europäischen Verarmungspolitik. Nur eine Woche später wurde die Syriza-Regierung von den europäischen Eliten gezwungen, genau diese abgelehnte Politik fortzuführen. Viele sprachen von „mentalem waterboarding“, dem Alexis Tsipras in dieser Nacht ausgesetzt worden sei. Soziale Bewegungen prägten den Slogan „This is a Coup“ – „Das ist ein Putsch“. Der neue Film der Macher*innen von „Debtocracy“, „Catastroika“ und „Fascism Inc.“ nimmt diese Ereignisse zum Ausgangspunkt und stellt sie in einen größeren Zusammenhang:

• Wie funktioniert der Euro und wessen Interessen dient er?

• Welche Ziele verfolgt die europäische Kürzungspolitik?

• Wie wurden die sogenannten Rettungsprogramme in Irland, Portugal und Zypern durchgesetzt?

• Welche Rolle spielt die EZB?

Fazit: Das war kein Putsch, sondern gängige Praxis der EU-Institutionen.

BILD: Film_this_is_not_a_coup.JPG