16.-22.9: Europäische Mobilitätswoche:

Freitag, 15. September, 15 bis 18 Uhr

Park(ing) Day - Aktionstag gegen versiegelte Flächen, vor der Lessinghalle

Samstag, 16. September

Fahrrad-Rallye mit Lasten- und Falträdern im Rahmen von „Querbeet“ mit dem Kieler Tretwerk, Alte Mu,www.querbeet-kiel.de

Sonntag, 17. September, 11 bis 17 Uhr

Mobilitätsfest am Blücherplatz mit einem bunten Programm rund um das Thema Mobilität, kostenlos Busfahren: Programm: https://www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/clever_mobil/_aktionen/mobilitaetsfest_flyer.pdf

Montag, 18. September, 7 bis 10 Uhr

Klimaschutzstadt Kiel sagt Danke! Eine Aktion für Rad- und ÖPNV-Nutzer am Kieler Hauptbahnhof

Dienstag, 19. September, 17 bis 19 Uhr

Chancen-/Mängeltour Fußverkehr mit dem Arbeitskreis Fußverkehr, Startpunkt: Bushaltestelle Lüderitzstraße

Mittwoch, 20. September, 18 Uhr

Infoabend „Aktive Mobilität in städtischen Quartieren“, Gemeinschaftshaus Wahlestraße 26

Donnerstag, 21. September, 18 bis 20 Uhr

Neubürger-Radtour „Ost“ vom ADFC, Treffpunkt: 17:45 Uhr am Umsteiger/Hbf

Anmeldung: umsteiger@kiel.de

Freitag, 22. September, 17 bis 21 Uhr

E-Party mit dem YES! Team des RBZ Wirtschaft: Elektroautos testen in geselliger Runde, RBZ, Westring 444

Freitag, 22. September, 14 Uhr

Kampagne „Rücksichtnahme im Straßenverkehr“, Aktionsstand Hansa-/Gutenberg-/Goethestraße