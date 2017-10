Beiträge

Attac-Veranstaltung:

Wasser in Gefahr

01. Oktober 2017 Am Mi., 11.10. beschäftigt sich ATTAc Kiel mit dem Wasser in Schleswig-Holstein. Zum Einen geht es um die Gefährdung der Wasserqualität und zum Anderen um die Wasserprivatisierung und die unterschiedlichen Auswirkungen in Griechenland und in Kiel. Dr. Reinhard Knof, von der Volksinitiative zum Schutz des Wassers will auf die Gefährdungslage in Schleswig-Holstein hinweisen. Hierbei geht es um u.a. um Altlasten aus der Ölförderung, Nitratbelastung, Bodenversiegelung, Entwaldung sowie Fracking und Lagerstättenwasserverpressung. Hinzu kommen drohende Gefahren durch die Klimaerwärmung, steigendem Meeresspiegel, intensivere Landwirtschaft, weitere Flächenversiegelung, Atommülllagerung, CO2-Speicherung und Erdölförderung.

Thema wird auch die seit Anfang des Jahres in S-H gestartete Volksinitiative zum Schutz des Wassers sein. Diese als Reaktion auf die bundesweite Wasser-Gesetzgebung, die vorgeblich ein Frackingverbot ermöglichen sollte, aber tatsächlich das Gegenteil für S-H zur Folge haben könnte. Auch geht es um die Erfahrungen aus den in S-H 2013 erteilten Ölförderungslizenzen, die letztlich durch den Protest aus den betroffenen Orten verhindert werden konnten. Die aktuelle Unterschriftensammlung der Initiative ist mittlerweile bei ca. 7500 Unterschriften angekommen, muss aber 20.000 erreichen, um auf die schleswig-holsteinische Landesregierung den nötigen Druck für eine Änderung des Landeswassergesetzes zu erzeugen.

Uwe Stahl, vom Bündnis Kielwasser einer Arbeitsgruppe von Attac-Kiel, die sich seit 15 Jahren für die Rekommunalisierung der Kieler Stadtwerke einsetzt, will einen Rückblick auf die Privatisierung des Kieler Wassers geben. Die Auswirkungen sollen erörtert werden und wir wollen Handlungsoptionen diskutieren, wie Städte und Kommunen sich wieder aus den Klauen von Energiekonzernen befreien können. Berichtet werden soll auch vom Widerstand gegen die Wasserprivatisierung in Griechenland.





Mi., 11. Oktober 2017, 19 Uhr,

Galerie, PUMPE, Haßstr. 22

Veranstalter: Attac-Kiel