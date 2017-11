Beiträge

Termine

Fr., 01.12., 14 Uhr, „Pestizideinsatz reduzieren – Was ist zu tun im Echten Norden?“ Agrarpolitische Tagung. Veranstalter: NaturFreunde Schleswig-Holstein und das Pestizid-Aktionsnetzwerk (PAN Germany)

Di., 12.12., 19 Uhr, Kiel, Legienstr. 22, Garbesaal: Wie spannend ist Gewerkschaft? Was haben Selbstständige von ver.di? ver.di und die in ihr organisierten Selbstständigen stellen sich neuen Aufgaben. Wie wirken sich Mikro- und Makroaufträgeim Zusammenhang mit der Digitalisierung auf Arbeitsbedingungen und die soziale Absicherung aus? Welche Rolle spielt die Gewerkschaft als Dienstleister für gerechte und sozialverträgliche Existenzmodelle? Wir wollen informieren, diskutieren und auch darüber sprechen, wie wichtig es ist, analoge Netzwerke und Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Referat: Tina Fritsche, Journalistin Moderation: Uwe Stahl, Mediengestalter, Sprecher der ver.di-Selbstständigen in Kiel. Anschließend gemeinsamer Jahresausklang mit dem Ortsverein Medien



Mi., 13.12., 19 Uhr, Pumpe, Haßstr. 22: Attac-PlenumTermine